Зима откладывается: Москву накроет новая волна тепла

Московский регион с приходом календарной зимы накроет очередной теплый атмосферный фронт. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«1 декабря в Москве ожидается теплая погода, днем прогнозируется от минус 1 до плюс 4, небольшой дождь, переменная облачность, ветер южный и юго-западный. Давление 1 и 2 декабря начнет падать. 2 декабря ожидается небольшой снег и температура от минус 2 до плюс 3 градусов», – цитирует его слова агентство «Москва».

При этом Цыганков отметил, что весь снег, выпавший в столице на прошлой неделе, растает. «В эту пятницу и субботу температура ожидается от 0 до плюс 2. Снег, который еще где-то остался, растает к началу декабря», – пояснил синоптик.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.11.20

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