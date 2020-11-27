Культурный кризис: театры, кино и музеи не выдерживают коронавирусных ограничений

Российские театры, кинотеатры и музеи из-за коронавирусных ограничений попали в кризисную западню: выручка некоторых учреждений культуры за месяц сократилась почти десять раз. Такая ситуация характерна для всех регионов России, следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ, которую приводит РБК.

В частности, в Москве выручка театров за три недели ноября снизилась на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество транзакций – на 78%. Оборот московских музеев в первые две недели после закрытия снизился сразу на 68% к предыдущим двум неделям и составил всего 2 млн рублей. Это в десять раз меньше, чем в ноябре прошлого года. Количество транзакций в музеях столицы в ноябре снизилось на 94% к аналогичному периоду прошлого года. Для кинотеатров общее снижение оборота к прошлому ноябрю составило 66%.

При этом отмечается, что эти данные схожи с показателями в других регионах. В целом в России оборот музеев в ноябре снизился на 75% год к году, а количество транзакций в них – на 73%. У театров выручка сократилась на 72%, на 73% – количество транзакций. Кинотеатры по сравнению с ноябрем прошлого года потеряли 58% в обороте и 53% – в количестве посетителей.

Комментируя эти данные, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек отметил, что ситуация в ближайшие полтора месяца не изменится в лучшую сторону. «В ноябре пандемия повлияла на сферу культуры еще более радикально. Граждане сталкиваются с ограничениями по вместимости залов, либо добровольно избегают мест скопления большого числа людей. Можно сказать, что традиционный «бум» новогодних культурных мероприятий в этом году отменяется, и альтернативой походам на кинопремьеру, популярный спектакль или выставку станут семейные праздники дома», – констатировал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.11.20

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