Москвичей переведут на цифровые паспорта уже в 2021 году

Министерство внунтренних дел намерено провести в Москве в 2021 году эксперимент по внедрению цифровых паспортов для граждан. После этого опыт столицы планируется распространить на всю страну, говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку такого же размера, как банковская, в которой беда размещен электронный носитель информации, причем обязательно отечественного производства. Документ включит в себя стандартные данные бумажного паспорта, а основные сведения о гражданине будут напечатаны прямо на карте.

«Основные данные электронного паспорта возможно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса», – заверяют в МВД.

Новый документ с мобильным приложением должен стать ключом к государственным и коммерческим услугам, а также электронной подписи гражданина. В МВД подчеркнули, что такой электронный документ будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, окажется более практичным и износостойким, а в случае утраты его можно будет оперативно заблокировать.

Подготовиться к внедрению электронного паспорта в Москве все ведомства должны до 1 декабря 2021 года.

Напомним, в Москве с 1 июля введен пятилетний экспериментальный правовой режим для развития искусственного интеллекта с участием крупных ИТ-компаний. Соответствующий закон в весеннюю сессию оперативно приняла Госдума.

Москва, Татьяна Дорофеева

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