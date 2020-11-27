На Москву надвигается антициклон «Сибиряк», который прогонит из столицы «Таню»

Москвичей на следующей неделе ждут морозы и ясная солнечная погода. Облака и осадки будут вытеснены из столичного региона в сторону Восточно-европейских стран.
Антициклон «Сибиряк» вытеснит из Москвы циклон «Таня» в середине следующей недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца. Согласно прогнозу синоптика, погодные условия изменятся в среду, 2 декабря.
В столице установится преимущественно малооблачная, сухая погода, а столбики термометров опустятся до минус 12 градусов ночью и минус двух – минус семи днем. «Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным, – уточнил Тишковец. – С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая».
По его словам, «Сибиряк» приведет все метеопараметры к норме, которая характерна для начала декабря.
Москва, Алевтина Белова
Москва. Другие новости 27.11.20
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