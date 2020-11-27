Хорошие новости: родился человек, который проживет больше 1000 лет, океан «перевернулся», а сovid-19 вылечит ягель

В России сохраняется крайне негативный информационный фон, который, по оценкам экспертов, отрицательно влияет на психоэмоциональное состояние жителей страны. В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила порадовать своих читателей пятничной подборкой хороших новостей.

Итак. Британские ученые на этой неделе сделали «подарок» всему человечеству. Биолог-геронтолог Обри де Грей заявил, что в течение нескольких десятилетий наука сможет полностью победить старение. Ученый является идеологом стратегии достижения пренебрежимого старения инженерными методами. По его оценке, первый человек, который доживет до 1000 лет, уже родился.

Еще одну хорошую новость также подарили ученые. Группа исследователей обнаружила в морской бездне «перевернутый» мир. По словам руководителя проекта Астрид Лейтнер, удалось обнаружить самые большие скопления рыбы из всех, что были найдены на глубине от 3000 до 6000 метров под поверхностью океана. «Мы никогда не видели сообщений о таком большом количестве рыбы в малонаселенной глубоководной зоне с ограниченным количеством пищи», – сказала она.

Политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август поделилась с читателями «Нового Дня» своим топ-списком хороших новостей. В первую очередь эксперт обратила внимание, что в Якутии разработано лекарство от коронавируса, которое создано на основе ягеля и березовой коры.

«Я сейчас еду на форум политтехнологов. Новость хорошая, потому что даже в это тревожное время людям хочется собраться, обсудить итоги сезона, планы на следующий», – сказала Август.

По ее словам, еще одна хорошая новость – 8-10 декабря состоится конференция EDCRUNCH-2020. «Там будет выступать Джошуа Дон – сооснователь школы Ad Astra School Илона Маска. На форуме будут обсуждать формы дистанционного и гибридного образования такие именитые спикеры, но для преподавателей школ и вузов вход бесплатный. Это меня очень порадовало, потому что, к сожалению, наши педагоги не очень понимают, как вести дистанционные уроки. Мы говорим, что будущее уже наступило, но, говорю как психолог, люди меняются медленнее. Будет очень здорово, если учителя получат такой импульс», – пояснила Август.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.11.20

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