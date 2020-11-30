В Москве от имени рэпера Моргенштерна «заминировали» ресторан

В Москве правоохранительные органы ищут автора письма от имени популярного рэпера Моргеншерна о минировании нескольких зданий. Силовики проверили информацию, взрывчатки не нашли, однако шутнику теперь грозит наказание.

Письмо якобы от рэпера Моргенштерна поступило в спецслужбы, пишет Телеграм-канал Life Shot. «Ну что ж, дорогие сотрудники, на связи Алишер Моргенштерн Тагирович. Вы готовы к самому прекрасному взрыву во всей Москве?» – говорилось в сообщении. Его автор пояснил, что в одном из зданий в столице, где находится ресторан, на третьем этаже якобы будет заложено сразу три бомбы, еще две – по краям, а после открытия письма к соседним домам отправятся три дрона со взрывчаткой.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, эвакуировали посетителей из ирландского паба и гостиницы, проверили все указанные объекты, однако никаких бомб не обнаружили. Сейчас силовики ищут автора письма.

Моргенштерн – псевдоним рэпера Алишера Тагировича Валеева, который очень популярен в молодежных кругах. В октябре 2020 года музыкант открыл ресторан на Большой Дмитровке.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 30.11.20

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