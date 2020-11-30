«Системные сбои»: число жалоб детскому омбудсмену на органы опеки выросло в пять раз

Количество жалоб на нарушения прав детей, поступивших уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой, в этом году выросло примерно в пять раз. Об этом сама детский омбудсмен заявила на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи. По ее словам, при проверках работы органов опеки в регионах были выявлены многочисленные нарушения, которые свидетельствуют о «системном сбое».

«В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о нарушениях прав детей, связанных с ненадлежащей работой органов опеки и попечительства, – отметила Кузнецова. – Нам зачастую приходилось вмешиваться, в ручном режиме разбирать эти случаи».

Как сообщила детский омбудсмен, за три года число жалоб на органы опеки и попечительства в аппарат уполномоченного выросло на 23%. «А в целом за этот год, по предварительным, данным рост составил примерно в пять раз», – уточнила Кузнецова, отметив, что в связи с большим потоком жалоб было принято решение о массовой проверке работы органов опеки в регионах.

«К сожалению, мы выявили неутешительные данные. Системные сбои и работе органов опеки и попечительства практически во всех регионах России. Слабое взаимодействие с органами системы профилактики – это значит, что информация о благополучии – или неблагополучии – появилась, но она, например, не отрабатывается. И тогда мы имеем вросшую в коленки гречку и оставленных детей в аэропорту», – отметила Кузнецова.

Кроме того, проверяющие выяснили, что в органах опеки не работает система подбора кадров: в регионах были зафиксированы случаи непрофессионализма специалистов, которые принимали основные для детей и семей решения. При этом четких критериев оценки деятельности таких сотрудников нет.

«Такие ошибки влияют как на конкретные случаи и судьбы, так и в целом порождают недоверие и тревогу у родителей», – подчеркнула уполномоченный по защите прав детей.

По оценке Кузнецовой, одной из причин такого положения дел может являться отсутствие четкой вертикали управления. В сфере защиты семьи работает около 20 ведомств, однако единого органа исполнительной власти в этой сфере нет, подчеркнула детский омбудсмен.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.11.20

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