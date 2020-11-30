В Рунете обнаружен 41 млн аккаунтов, интересующихся деструктивным контентом

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) обнаружил в Интернете 41 млн аккаунтов, владельцы которых интересовались деструктивным контентом. Об этом заявил директор центра Денис Заварзин сегодня на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По его словам, в период коронавирусных ограничений призывы не соблюдать введенные властями меры находят отклик, прежде всего, у подростков.

«Вдумайтесь только в цифру: более 41 млн аккаунтов, интересующихся деструктивным контентом! – заявил он. – Нами установлены активные пользователи этого контента в количестве 1 758 тысяч».

Заварзин также уточнил, что около 36% из этого количества интересуются агрессивной субкультурой фанатских группировок, 34% – суицидальными направлениями, 13% аккаунтов вовлечены в подражание криминальному сообществу, 12% – в радикальные формы анархических движений. «Пять процентов, а если брать реальные цифры, то это 93 108 пользователей, интересуются способами вооруженных нападений на школы», – подчеркнул глава Центра, отметив, что обнаружено было также свыше 7,5 тыс сообществ в соцсетях, посвященных созданию и распространению опасного контента.

«Совместно с Роскомнадзором с учетом внесудебной блокировки сайтов было заблокировано 4 928 ресурсов», – сказал он.

Гендиректор ЦИСМ также сообщил, что в 2021 году планируется расширить направления работы и увеличить объем изучаемой информации. В частности, особое внимание будет уделено выявлению попыток реабилитации нацизма, фактов травли, проявлений дискриминации на религиозной почве и попыткам вовлечения детей и подростков в секты.

Заварзин подчеркнул, что АНО «ЦИСМ» была создана в 2018 году для выявления опасного для молодёжи контента и «выработки системы мер, что же с этим делать». «Вчерашние зумеры так называемые, воспитанию которых в свое время не было уделено значительно времени, в настоящее время уже сами являются родителями, и, к сожалению, не имеют навыков воспитания собственных детей», – сказал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.11.20

Органы опеки больше не будут обеспечивать сирот жильем. / COVID-19 и ВИЧ: эксперты заявили о негативных трендах. / Сотрудник ФСО совершил суицид на службе в Кремле. Он жаловался на переработки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»