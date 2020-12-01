Как в Хельсинки: Москве пообещали скандинавскую зиму

Москвичей ждет мягкая и снежная европейская зима, характерная для таких городов, как Осло или Хельсинки. Небольшие морозы придут к концу этой недели вместе с ясной солнечной погодой, в конце декабря выпадет снег, а январь и февраль будут теплее климатической нормы.

Согласно прогнозу центра «Фобос», к первым выходным декабря из-за облаков будет выглядывать солнце, а с четверга по субботу москвичи смогут увидеть на улицах «алмазную пыль» – мельчайшие ледяные кристаллы, которые образуются по причине вымерзания водяного пара из атмосферы при высокой влажности воздуха. В конце недели ночью температура воздуха опустится до 5-10 градусов ниже нуля.

В середине декабря жителей столицы ожидают небольшие морозы на фоне бесснежной погоды, однако после этого воздушные массы из Атлантики принесут потепление примерно до ноля градусов и снегопад. Как полагают синоптики, в целом декабрь выдастся на 1-1,5° выше нормы, а недобор по осадкам может составить до 30%.

В январе столицу будет заметать снегом – количество осадков может превысить норму на 20%. При этом синоптики полагают, что месяц будет аномально теплым, в среднем температура воздуха будет выше климатической нормы на 4-5 градусов.

Февраль принесет небольшое похолодание, однако отклонение от нормы все равно сохранится. Количество осадков будет соответствовать норме. Сугробы превысят 20-25 см.

Средняя прогностическая температура воздуха в Москве на предстоящую зиму составит примерно -4,5° при норме -7,7°. Эти показатели соответствует многолетним температурным значениям таких столиц как Осло или Хельсинки.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 01.12.20

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