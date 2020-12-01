Коронавирус в Москве и Санкт-Петербурге победил «черную пятницу»: в торговых центрах не дождались покупателей

В Москве и Санкт-Петербурге торговым центрам не удалось завлечь покупателей скидками и акциями в «черную пятницу» – трафик в дни распродаж оказался даже ниже, чем был ранее. Сейчас ритейлеры надеются на рост продаж с середины декабря, рассчитывая, что россияне будут закупать подарки к новогодним праздникам.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Watcom Group, на неделе с 23 по 29 ноября Shopping Index (количество посетителей на 1 тысячу кв м торговой площади) в Москве упал на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей, а в Санкт-Петербурге – на 0,8%. При этом в последние выходные в столичных торговых центрах Shopping Index вырос на 1,5% к предыдущим выходным, но в Санкт-Петербурге – только на 0,2%. В Watcom Group полагают, что «черная пятница» хоть и не увеличила посещаемость, но помогла сгладить начавшийся спад покупательской активности.

Стимулировать жителей Москвы и Санкт-Петербурга не помогло даже то, что ритейлеры в 2020 году заранее начали распродажи – некоторые объявили о скидках уже с 20 ноября, а завершили «черную пятницу» только в понедельник 30 ноября. Тем не менее, в целом, подсчитали в компании Knight Frank, объем офлайн-продаж уменьшился на 40% год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом некоторые ритейлеры все же отмечают позитивную динамику, пишет издание. Так, сеть «Детский мир» сообщила о росте продаж игрушек в два раза, а одежды, канцелярии и новогоднего ассортимента – в три раза. В «М.Видео-Эльдорадо» также заявили о двукратном росте продаж в «черную пятницу» по сравнению с обычными выходными. Однако президент Baon Илья Ярошенко сообщил о меньшей, чем обычно динамике роста продаж: они увеличились всего на 30%, хотя в прежние годы подскакивали в 2,5 раза. При этом в Ozon говорят о двукратном росте, причем драйверами называют регионы, активно взявшиеся за онлайн-шопинг.

Ноябрьский Shopping Index в Москве по данным Watcom в этом году оказался на 27,4% ниже, чем год назад – однако подрос на 2,2% по сравнению с октябрем.

Сейчас ритейлеры рассчитывают на прирост трафика накануне новогодних праздников, хотя и признают, что, скорее всего, в этом году россиянам придется отказаться от приобретения дорогих подарков.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.12.20

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