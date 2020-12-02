Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая учительницу в фильме «Весна на Заречной улице»

Актриса и режиссёр Нина Иванова, исполнившая роль учительницы русского языка и литературы в фильме «Весна на Заречной улице», скончалась в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Нина Иванова ушла из жизни 1 декабря после продолжительной болезни, попрощаться с ней можно будет 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы.

Первую роль Нина Иванова сыграла в возрасте 10 лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка», однако потом несколько лет не снималась вообще, поступила в медицинский институт, и в кинематографе вернулась случайно – режиссер Марлен Хуциев пригласил ее на главную роль в фильме «Весне на Заречной улице». После показа этой картины актриса стала популярной. Затем были ленты «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть» и другие. Кроме того, после окончания режиссерских курсов Нина Иванова сняла несколько сюжетов журнала «Ералаш».

«Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния», – говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

Москва, Алевтина Белова

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