Военный эксперт указал на некомпетентность изданий, выпускающих фейки о ЧВК

Либеральные издания выпускают сфальсифицированные публикации о ЧВК «Вагнер», чтобы создать впечатление о «плохой» России. Уверенность в этом выразил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Базирующееся в Латвии издание «Медуза» 1 декабря опубликовало на своем сайте интервью, взятое журналисткой Лилией Яппаровой у человека, выдающего себя за сотрудника ЧВК «Вагнера». Материал был наполнен уже известными фейками о частной военной компании, которые были неоднократно опровергнуты на самых разных уровнях – как самими публикаторами фейков, так и людьми, фигурировавшими в псевдорасследованиях.

Военный политолог подчеркнул, что не стал даже читать этот материал, поскольку знал, что ничего нового там не будет, ведь подобные «Медузе» издания не обладают достаточной квалификацией для настоящих журналистских расследований.

«Интервью я это видел, но читать не стал», – отметил Орлов.

Специалист пояснил, что не советует россиянам читать подобные публикации, поскольку журналисты либеральных изданий таким образом пытаются «играть в политику». А значит, их материалы не несут под собой никаких оснований, кроме цели нанести ущерб российскому имиджу за рубежом.

«Нужно понимать, что «Медуза» – это издание с четко направленной антироссийской политикой. Они публикуют статьи, скомпилированные таким образом, что у читателя создается впечатление, что власть в России плохая. При этом никакого альтернативного мнения они не представляют никогда», – резюмировал Орлов.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 02.12.20

Путин назвал имя сменщика Чубайса на посту главы «Роснано». / Собянин продлил «дистанционку» в школах до конца декабря. / Школьников отправят учиться в торговые центры? Девелоперы пытаются снять с себя социальные обязательства. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»