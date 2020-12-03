Мэрия Москвы рассчитывает снять коронавирусные ограничения к середине следующего года

Мэрия Москвы рассчитывает снять большую часть ограничительных мер, введенных из-за угрозы коронавируса, к середине следующего года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Рассчитываем, что к плановому, такому динамичному восстановлению экономика перейдет где-то с середины следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих сейчас ограничений», – сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия24».

По его словам, «действующие сейчас ограничения достаточно легки и несопоставимы с теми, что действовали весной, что позволяет предприятиям выходить на плановые показатели по целому ряду отраслей».

В частности, динамичный рост демонстрируют фармацевтическая отрасль, нефтехимическая – связанная с производством пластмасс и сопутствующих товаров.Это не касается сфер, связанных с туризмом, гостиничным бизнесом и культурно-массовыми мероприятиями, уточнил он. «Они до сих пор не могут выйти на показатели выручки прошлого года и отстают от этой динамики от 30 до 60%», – пояснил Ефимов.

В целом по итогам 2020 года власти столицы ожидают снижение валового регионального продукта на 3-4%. «Меньше, чем мы изначально прогнозировали. На следующий год мы планируем восстановление в аналогичных параметрах, но уже в плюс», – сказал он.

Вице-мэр обратил внимание, что сфера общепита в Москве «в среднем практически выравнялась», отставая на 10-15% от выручки прошлого года. «В целом если посмотреть на торговлю непродовольственными товарами, то мы видим динамику 10-15% относительно показателей прошлого года, – сказал Владимир Ефимов. – Если взять полный оборот всех компаний, работающих на территории Москвы, выручку – то с июля мы видели превышение относительно прежних показателей до сентября включительно плюс 3-4%, в октябре было небольшое снижение, минус 3%, и в ноябре мы опять видим положительную динамику относительно показателей прошлого года».

Ефимов также отметил, что в период ограничительных мер в Москве изменилась структура потребления: сократились объемы офлайн-торговли и увеличилась доля электронных покупок. Положительная динамика в непродовольственном секторе наблюдается на фоне снижения почти на 30% посещаемости торговых центров.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 03.12.20

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