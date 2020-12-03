Представители РФ и ЦАР обсудили пути взаимодействия между странами

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадера.

В рамках переговоров представители государств обсудили состояние двухсторонних отношений. Также российский дипломат поздравил лидера центральноафриканской страны с 62-годовщиной Дня провозглашения Республики. Москва заявила, что готова помогать Банги при урегулировании ситуации в регионе.

Лавров и Туадера подтвердили дальнейшее продолжение политического диалога, а также развитие торгово-экономической сферы и сотрудничество в области гуманитарной помощи и инвестиций. Кроме этого, РФ подчеркнула, что планирует укреплять отношения с ЦАР в рамках встреч на международных площадках.

Ранее премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада рассказал о многолетнем опыте успешного взаимодействия с Москвой в интервью телеканалу RT France.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.12.20

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