Московский район Раменки после долгих судов обрел главу

Московский район Раменки возглавил депутат от «Яблока» Максим Гонгальский. Повторные выборы главы муниципального округа состоялись сегодня в местном Совете депутатов, прежнего руководителя Галину Ковалеву с должности снял суд.

На заседании семь из двенадцати депутатов проголосовало за кандидатуру «яблочника», сообщили в пресс-службе московского отделения партии.

«Раменки стали третьим районом Москвы, возглавляемым «яблочником»: Елена Русакова руководит Гагаринском районом, Андрей Морев – районом Якиманка», – уточнили в «Яблоке».

Ранее районом Раменки руководила Галина Ковалева, которая участвовала в выборах муниципальных депутатов в качестве самовыдвиженца. Однако ее избрание главой округа в суде оспорил прежний глава Станислав Дмитриев, и суд в итоге принял его сторону. В частности, судебная коллегия по административным делам Московского городского суда согласилась, что, согласно регламенту Совета депутатов муниципального округа Раменки, для принятия решение необходимо две трети, или 8 голосов, в то время, как за Ковалеву проголосовали только семь народных избранников. Кроме того, она не предоставила вовремя сведения о доходах.

Максиму Гонгальскому 34 года, он окончил Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, получил степень магистра по специальности «Физика», является кандидатом физико-математический наук.

Сейчас Гонгальский работает в МГУ и руководит проектом Российского Научного Фонда.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.12.20

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