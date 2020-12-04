российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 декабря 2020, 15:31 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Московский район Раменки после долгих судов обрел главу

Московский район Раменки возглавил депутат от «Яблока» Максим Гонгальский. Повторные выборы главы муниципального округа состоялись сегодня в местном Совете депутатов, прежнего руководителя Галину Ковалеву с должности снял суд.

На заседании семь из двенадцати депутатов проголосовало за кандидатуру «яблочника», сообщили в пресс-службе московского отделения партии.

«Раменки стали третьим районом Москвы, возглавляемым «яблочником»: Елена Русакова руководит Гагаринском районом, Андрей Морев – районом Якиманка», – уточнили в «Яблоке».

Ранее районом Раменки руководила Галина Ковалева, которая участвовала в выборах муниципальных депутатов в качестве самовыдвиженца. Однако ее избрание главой округа в суде оспорил прежний глава Станислав Дмитриев, и суд в итоге принял его сторону. В частности, судебная коллегия по административным делам Московского городского суда согласилась, что, согласно регламенту Совета депутатов муниципального округа Раменки, для принятия решение необходимо две трети, или 8 голосов, в то время, как за Ковалеву проголосовали только семь народных избранников. Кроме того, она не предоставила вовремя сведения о доходах.

Максиму Гонгальскому 34 года, он окончил Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, получил степень магистра по специальности «Физика», является кандидатом физико-математический наук.

Сейчас Гонгальский работает в МГУ и руководит проектом Российского Научного Фонда.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.12.20

Китайская экспансия на Балканах: Пекин вытесняет Россию. / «Необоснованный вердикт»: Минюст РФ о решении суда Нидерландов по делу ЮКОСа. / Мультисистемный воспалительный синдром: в мэрии Москвы назвали число детей с «тяжелейшим осложнением» после заражения COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Политика, Россия,