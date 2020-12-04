На бесплатную вакцинацию в Москве записалось пять тысяч человек

В Москве за первые пять часов после открытия записи на вакцинацию от COVID-19 записалось пять тысяч человек. Об это сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек – учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», – отметил он.

Как уже сообщалось, начать на следующей неделе массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции ранее поручил президент РФ Владимир Путин. После этого мэр Москвы объявил о начале с 4 декабря записи на получение вакцины, первоочередным правом на это обладают учителя, врачи и работники городских социальных служб. Предполагается, что прививочные центры в столице заработают с 5 декабря.

Москва, Татьяна Дорофеева

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