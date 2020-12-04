Пригожин не намерен принимать «резолюцию против резолюции» США

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал очередную резолюцию американской Палаты представителей. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Деятельность российского предпринимателя назвали «угрозой национальным интересам США», после чего Палата представителей Конгресса поддержала резолюцию против Пригожина.

Сам бизнесмен отметил, что такое количество резолюций скоро сделает его очень популярным. Для Палаты представителей довольно опрометчиво создавать столько документов в его честь, считает Пригожин. По его словам , все идет к тому, что он «станет популярнее Микки Мауса».

В свою очередь, ответные резолюции бизнесмен принимать не будет. «Но тем не менее, я пока воздержусь от того, чтобы принимать в компании «Конкорд» резолюцию против резолюции Палаты представителей, принимающей против меня большое количество резолюций», – заявил Пригожин.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опровергла ложные утверждения американской стороны о «вмешательстве» бизнесмена во внутреннюю политику США. Дело прекратили навсегда, и у него нет права «быть возвращенным в суд».

Напомним, этот вопрос в свое время изучал спецпрокурор Роберт Мюллер. На расследование ушло более 30 млн долларов американских налогоплательщиков, но оно так ни к чему и не привело, завершившись провалом и отставкой спецпрокурора. «Следов российского вмешательства» не обнаружилось.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.12.20

Чубайса ушли официально: в «Роснано» назначен новый руководитель. / В Москве возбудили дело о продаже фальшивых справок об отсутствии Covid-19. / Путин объяснил, почему искусственный интеллект пока не сможет стать главой государства. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»