«Особенности цыганской демократии»: Молдавия на пороге социального взрыва и утраты государственности

Решение молдавского парламента ограничить полномочия избранного президента республики Майи Санду может обернуться крайне негативными последствиями. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, последние события в республике могут спровоцировать социальный взрыв.

«Обстановку я оцениваю как взрывоопасную. Действия новой парламентской коалиции, которая де-факто сложилась, но еще не оформлена юридически, я считаю провокацией к массовым беспорядкам», – сказал Мартынов.

Как отметил эксперт, парламент не первый раз пытается оспорить Конституцию Молдавии, согласно которой главу Службы информации и безопасности (СИБ) назначает президент. «Это – конституционная норма. Впервые она была нарушена четыре года назад накануне инаугурации Игоря Додона. Тогда парламент контролировал Влад Плахотнюк. Как я представляю, он таким образом подрезал крылья Додону... А через полтора года, когда Плахотнюка вынудили бежать из страны, была сформирована парламентская коалиция на антиплахотнюковской основе. На этом консенсусе представители Додона в парламенте поставили этот вопрос в повестку, и право назначать директора СИБа было возвращено президенту», – пояснил Мартынов.

По его словам, нынешняя парламентская коалиция, лишив Санду полномочий относительно СИБ, пытается сохранить за собой большую часть власти. «Теперь они ей пытаются подрезать крылья. Но в этой ситуации им вряд ли удастся повторить фокус четырехлетней давности. Хотя бы потому, что главного фокусника нет. А нынешние фигуры сильно уступают по потенциалу тому негативному персонажу (Плахотнюку)», – сказал он.

В этой связи эксперт обратил внимание, что граждане Молдавии наверняка воспримут лишение избранного ими президента конституционных полномочий, как плевок в их сторону. «Граждане только что проголосовали, а им демонстрируют, что голосование ничего не стоит. В Молдавии идет серьезная смута», – считает Мартынов.

По его мнению, Санду не только опротестует это решение парламента, но и будет добиваться его роспуска. «Не думаю, что после такой убедительной победы Санду просто согласится с тем, что происходит. Она уже объявила в воскресенье митинг за роспуск парламента. Президент не может своим указом распустить парламент, но, вполне вероятно, что Санду поддержит Конституционный суд, который не контролирует эта парламентская группировка. Думаю, КС поддержит идею, если граждане массово выскажутся за досрочные парламентские выборы. Это уже обсуждалось между первым и вторым туром президентской гонки», – отметил политолог.

Как полагает Мартынов, сложившаяся ситуация может стать поводом для массового протеста, чего и добивается прозападная часть политической элиты Молдавии. «Нужно признать, что эта президентская кампания, по сути, разделила страну пополам. Додон со своими сторонниками проиграл. Причем, проиграл не только из-за голосования диаспор, но и внутри страны – у нас об этом часто забывают упомянуть. Страна расколота после таких жестких, грязных, с точки зрения ведения кампании, выборов. Подобные вещи (лишение президента части полномочий) после проигрыша чреваты последствиями. Но, возможно, они и ставили перед собой такую цель, чтобы в огне революции, майдана или бунта сгорел и позор их поражения», – сказал он.

Эксперт также обратил внимание, что парламентская коалиция одновременно пытается «передать привет» Москве. «Они проголосовали за целый пакет [законопроектов]. В него они, на всякий случай, включили приятные русскому уху закон о статусе русского языка и поправки в закон об эфирном вещании, где более четко прописывается трансляция российских теле-радио-каналов, которой в Молдавии нет», – сказал Мартынов.

«В качестве бонуса для Шора, он все-таки бизнесмен, они проголосовали и за обнуление решения о выделении американскому посольству участка земли. Шор в сетях сразу написал, что сегодня была одержана победа в парламенте, и наконец на этом участке будет построен спортивно-развлекательный комплекс. С одной стороны, они показали Москве, что отняли у американцев землю. Плюс, формально приняли этот закон о статусе языка, возвращении вещания и лишили СИБа Майи Санду. Такой привет Москве…», – отметил политолог.

С точки зрения эксперта, такие приветственные в адрес России жесты могут оказаться «медвежьей услугой». «Я считаю, что хорошо, что это произошло наконец. Хорошо, что вернули российское вещание, хотя очевидно, что эти договоренности уже существовали в качестве запасной схемы, но почему-то не реализовывались. А сделали они это сейчас, когда уже проиграли выборы. Новость о русском языке звучит очень позитивно и прекрасно. Но если поковырять законопроект, который, обращу внимание, был принят только в первом чтении, мы увидим, что это слегка переработанная редакция закона начала 90-х годов, где русский язык был зафиксирован статусом языка межнационального общения», – подчеркнул политолог.

Мартынов также обратил внимание, что в законопроектах нет ни слова о главной проблеме – образовании на русском языке. Единственные новеллы – возможность подавать документы на русском языке в госорганы и подписи к лекарствам и товарам на русском языке. «Это выглядит позитивным, но, мне представляется, вредным, потому что важные для русскоговорящих граждан Молдавии вопросы опущены. И, видимо, в другой раз к этому вопросу не скоро вернутся. Таким образом, они медвежью услугу оказали в погоне за хайпом и позитивными новостями в российских СМИ, которые очевидно рассчитаны на отдельных читателей в России», – считает Мартынов.

По оценке эксперта, учитывая тот факт, что голосование по всем этим вопросам было организовано по доверенности, Конституционный суд, вероятно, сможет отменить , как минимум, ту часть, которая касается СИБа. «В том, что Конституционный суд отменит решение по СИБу, я практически не сомневаюсь. Основание простое: депутаты лично не присутствовали. К слову, не присутствовал и депутат Шор, который скрывается в Израиле, потому что он осужден за махинации, связанные с хищением, но при этом является депутатом парламента и имеет фракцию. Это тоже такие особенности цыганской демократии», – сказал Мартынов.

Политолог подчеркнул, что такие действия молдавских политиков разрушают основы государственности. «В этой ситуации, при всем уважении к прекрасному молдавскому народу и его выбору, я не испытываю никаких симпатий ни к одному из молдавских политиков. Считаю их всех, в той или иной степени, людьми, занимающимися политическим бизнесом, которые стремятся получить государственный статус либо для расширения существующего бизнеса, либо затеять новый политический бизнес. В этом – весь образ их действий. В этом – трагедия и для молдавского народа, и молдавского государства. Такими темпами скоро никакой Молдовы на карте Европы не будет», – заключил Мартынов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 04.12.20

Пригожин не намерен принимать «резолюцию против резолюции» США. / Чубайса ушли официально: в «Роснано» назначен новый руководитель. / В Москве возбудили дело о продаже фальшивых справок об отсутствии Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»