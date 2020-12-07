Морозно и без осадков: в Москву пришла бесснежная зима

В Москве установилась морозная малооблачная погода, которая сохранится в течение предстоящей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, несмотря на ощутимое похолодание, значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 3°.

Во вторник, 8 декабря, ночью в Москве ожидается -13…-11°, по области -16…-11°. Днем в столице -7…-5°, в Подмосковье -9…-4°.

В среду и четверг, 9-10 декабря, ночью в Москве прогнозируется -11...-9°, по области -14...-9°. Днем в Москве -6...-4°, по области -8...-3°.

В пятницу и субботу, 11-12 декабря, ночью ожидается -13...-8°, днем -9...-4°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.12.20

В России могут ограничить передвижение между регионами из-за Covid-19. / В Роспотребнадзоре дали советы по безопасному празднованию Нового года. / СМИ: В Центризбиркоме готовятся серьезные кадровые перестановки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»