Морозно и без осадков: в Москву пришла бесснежная зима

В Москве установилась морозная малооблачная погода, которая сохранится в течение предстоящей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, несмотря на ощутимое похолодание, значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 3°.
Во вторник, 8 декабря, ночью в Москве ожидается -13…-11°, по области -16…-11°. Днем в столице -7…-5°, в Подмосковье -9…-4°.
В среду и четверг, 9-10 декабря, ночью в Москве прогнозируется -11...-9°, по области -14...-9°. Днем в Москве -6...-4°, по области -8...-3°.
В пятницу и субботу, 11-12 декабря, ночью ожидается -13...-8°, днем -9...-4°.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 07.12.20
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