Дело о шпионаже: Мосгорсуд вынес приговор украинскому футболисту Василенко

Московский городской суд признал виновным гражданина Украины Василия Василенко в шпионаже и назначил ему наказание 12 лет колонии строгого режима, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Материалы уголовного дела в отношении Василенко имеют гриф «секретно». Процесс в его отношении проходил в закрытом режиме. Точная фабула уголовного дела в отношении Василенко неизвестна.

Согласно информации СМИ, Василенко, предположительно, бывший футболист, выступавший за бердянскую «Дружбу» и мелитопольское «Торпедо», был задержан в октябре 2019 года. Изначально ему вменялась контрабанда опасных веществ и вооружения или культурных ценностей и биоресурсов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.12.20

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