Пригожин: Распространители антироссийских фейкньюс должны сидеть в тюрьме

Юристы петербургского бизнесмена Евгения Пригожина надеются, что бывший сотрудник «Настоящего времени» Тимур Олевский даст повод для подачи нового иска против него. В пресс-службе компании «Конкорд» напомнили, что предприниматель уже подавал подал заявление в суд на Олевского, однако сроки подачи иска на предыдущую публикацию истекли.

По словам бизнесмена, журналист работает на американские спецслужбы. Именно по их указанию он публикует фейковую информацию. Кроме того, бизнесмен посетовал, что Уголовный кодекс не предполагает реального лишения свободы за распространение клеветы. По его мнению, такие, как Навальный и Олевский, могли бы понести соответствующую ответственность.

«Единственный просчет, который есть в российском законодательстве – отсутствие в УК статьи, по которой эти болтуны, распространяющие по заказу клеветническую информацию, должны отбывать наказание в камере. И уже там, в полной мере познавать свои либеральные ценности, как например, ухаживания со стороны сокамерников», – подчеркнул Пригожин.

Напомним, после сообщений об увольнении Олевского Евгений Пригожин предложил ему место в медиахолдинге «Патриот». Бизнесмен считает, что это поможет ему реабилитироваться после многолетней работы на спецслужбы США.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 07.12.20

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