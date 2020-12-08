ГК «ПИК» отдает землю под застройку в Москве Игорю Чайке и брату президента Молдавии

Компания сына экс-генпрокурора РФ Игоря Чайки и брата президента Молдавии Александра Додона приобрела в Москве участок для строительства высотного жилья. Землю «Архплей Девелопмент» купила у ГК «ПИК», которая ранее планировала самостоятельно застраивать эту территорию.

Участок находится на юго-востоке столицы в 1-м Дубровском проезде, 78/14, у станции метро «Волгоградский проспект», пишет РБК. Земля принадлежит ООО «ДРСУ-34» – эту компанию в декабре приобрело ООО «Дубровская», в котором 50% принадлежит «Архплей Девелопмент». Ее совладельцами являются сын бывшего генпрокурора России Игорь Чайка (45%), брат действующего президента Молдавии Александр Додон (15%) и бизнесмен Александр Пономарев (40%). Вторая половина ООО «Дубровская» принадлежит кипрской трастовой компании, бенефициары которой неизвестны.

Издание пишет, что ранее этот участок планировала застраивать ГК «ПИК» Сергея Гордеева, которая купила эту землю летом 2019 года. Получить комментарии по поводу продажи проекта в ПИК и «Архплей Девелопмент» не удалось. При этом ранее было известно, что Чайка намеревался застроить жильем часть территории мусоросортировочного завода своей компании «Хартия» на Алтуфьевском шоссе, принять участие в проекте мог и «ПИК».

ООО «ДРСУ-34» в сентябре возглавила Елена Комахидзе, которая также занимает должности гендиректора в ООО «Дубровская» и ООО «Барклая» – эти компании также принадлежит «Архплей Девелопмент» и кипрскому трасту. Осенью Комахидзе была назначена и руководителем АО «Специализированный застройщик «Филит», которому, как пишет РБК, принадлежит земля экс-завода «Филит» на ул. Барклая на западе столицы. Эту территорию ранее также контролировала ГК «ПИК».

На обоих участках предполагается строительство жилых домов до 100 метров высотой. По оценкам экспертов, рыночная стоимость земли в 1-м Дубровском проезде на юго-востоке Москвы составляет 3-3,5 млрд рублей, на ул. Барклая – 4-5 млрд рублей.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 08.12.20

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