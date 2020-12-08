«Песня года» попала под санитарные санкции

Московское управление Роспотребнадзора инициировало административное расследование в отношении АО «УК «Динамо» о несоблюдении санитарно-противоэпидемические требований при проведении концерта «Песня года» 5 декабря в «ВТБ-Арена».

Как уточнила пресс-служба ведомства, решение было принято после мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей, в которых говорилось, что большинство зрителей в зале и участников концерта вне сцены находились без масок и соблюдения социальной дистанции.

Административное расследование в отношении организатора мероприятия проводится по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Если в ходе проверки факты нарушений противоэпидемического режима подтвердятся, виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Данная статья КоАП предусматривает административную ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Москва, Светлана Антонова

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