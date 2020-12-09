Пригожин прокомментировал активность Кара-Мурзы: пытается «хайпануть»

Предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин ответил на слова журналиста Владимира Кара-Мурзы о том, что против бизнесмена следует ввести новые санкции.

В интервью интернет-изданию The Insider журналист причислил Пригожина к перечню тех, кем стоит пополнить новый санкционный список. Корреспонденты «Накануне.RU» обратились к предпринимателю, чтобы узнать его мнение касательно данного заявления.

Пригожин ответил, что Кара-Мурза, несмотря на то, что раньше был неплохим журналистом, уже давно превратился в никому не интересного персонажа и теперь пытается «хайпануть» и «пропиариться», используя громкие сюжеты и имена. Пригожин считает, Кара-Мурза – американский шпион, которого не зря выставили из России. Теперь же от него мечтают избавиться и американцы.

Стоит отметить, что раннее Совет Европы принял заявление Евгения Пригожина с требованием исключить его из санкционного списка по Ливии, а также предоставил документы, на которых основывалось решение о вводе санкций.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 09.12.20

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