Евгений Пригожин чрезвычайно рад освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал освобождение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, находившихся полтора года в незаконном плену в ливийской тюрьме «Митига».
Как передает пресс-служба компании «Конкорд», Пригожин на протяжении долгого времени следил за судьбой соотечественников, поэтому, как и все, рад их возвращению в Россию.
«Я <…> чрезвычайно рад освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана», – передает «Интерфакс» слова Пригожина.
Бизнесмен отметил вклад заместителя министра иностранных дел РФ, спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова в освобождение Шугалея и Суэйфана.
«Благодарю Михаила Леонидовича Богданова за то, что он сделал», – подытожил предприниматель.
Новость о том, что российские социологи едут домой, появилась 10 декабря. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Шугалея и Суэйфана безосновательно задержали на территории североафриканской страны в мае 2019 года. До момента освобождения из местной тюрьмы «Митига» обвинений в адрес россиян предъявлено не было.
Москва, Екатерина Попова
Москва. Другие новости 10.12.20
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