Новый русский супергерой Вагнер покорил пользователей Сети

В социальных сетях набирает популярность графический рассказ, нарисованный неизвестным автором-иллюстратором, про российского супергероя под названием «Вагнер: рождение», передает издание ИА «Рекс».

Как сообщается, в основе истории некоторые углядели отсылки к известной российской ЧВК. При этом имя главного героя ВАГНЕР расшифровывается как «Восставший ангел гнева, несущий единство России».

Источник: acomics.ru

Комикс доступен для ознакомления сразу в двух вариантах: в виде привычной раскадровки и в виде анимационного видео. Судя по опросу, который размещен в официальном Telegram-канале, планируется издательство печатной версии.

Пользователи социальных сетей положительно восприняли появление патриотического супергероя. Многие считают, что «Вагнер» стоит на одном уровне с работами Френка Миллера, известного по графическим романам «Хранители» и «Город грехов», а также с отечественным «Майором Громом».

Военно-политический Telegram-канал Astra Militarum в своем комментарии подчеркнул, что самое популярное издательство комиксов Marvel вообще «курят в сторонке».

Москва, Екатерина Попова

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