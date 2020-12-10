«Шпионы»: Нидерланды выдворяют двух российских дипломатов

Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и объявили их персонами нон грата, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал NOS.

Службы общей разведки и безопасности (AIVD) Нидерландов утверждает, что россияне являются офицерами Службы внешней разведки, которые работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге.

Амстердам, Светлана Антонова

Амстердам. Другие новости 10.12.20

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