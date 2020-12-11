Синоптики обещают Москве снежное потепление

В ближайшие дни в московском регионе ожидается потепление, которое будет сопровождаться снегопадами. Согласно прогнозу центра «Фобос», первые тучи накроют мегаполис в воскресенье.
Как отмечают синоптики, если в пятницу-субботу в Москве ожидается -5...-7°, то к понедельнику-вторнику потеплеет до -2...-3°, что немного выше нормальных для декабря показателей.
По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 14 декабря, местами возможен небольшой снег, ночью -11...-6°, днем -6...-1°. Во вторник, 15 декабря, временами также прогнозируется снег, ночью -8...-3°, днем -5...0°.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 11.12.20
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