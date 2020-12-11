Пригожин готовит еще один иск к юристу ФБК Соболь

Бизнесмен Евгений Пригожин намерен подать в суд на соратницу скандального политика-блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Юристы предпринимателя уже составили судебный иск против нее. Поводом для разбирательства стало распространение недостоверной информации о деятельности Пригожина.
В частности, Соболь опубликовала в Twitter сообщение, в котором попыталась дискредитировать петербургского предпринимателя – обвинила его в коррупции и воровстве бюджетных средств.
В связи с этим команда юристов предпринимателя составили еще один иск против соратницы Навального. За распространение клеветы ее могут обязать выплатить компенсацию в размере 5 млн рублей.
Соответствующие документы опубликованы на странице «ВКонтакте» пресс-службы компании «Конкорд».
Москва, Екатерина Попова
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