«Москвариум» открыл новый сезон мюзикла «Вокруг света за Новый год»

На водной сцене «Москвариума» на ВДНХ вновь стартовал мюзикл «Вокруг света за Новый год». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в шоу участвуют более 100 артистов разных жанров – на одной площадке зрителей будут встречать морские животные, воздушные гимнасты, акробаты и танцоры.

Зрителей ждет захватывающее кругосветное путешествие и знакомство с традициями празднования Нового года в разных странах. В представлении появляются сразу пять новогодних волшебников: Дед Мороз (Россия), Санта-Клаус (США, Австралия, Бразилия, Канада), Одзи-Сан (Япония), Папа Ноэль (Испания) и Йоулупукки (Финляндия). Но главными звездами мюзикла все же являются морские млекопитающие: дельфины, морские львы, морж и красавицы-косатки.

По сюжету мюзикла, злой старик – Старый год – решил украсть новогодние традиции по всему миру, чтобы остановить вращение планеты и остаться главным навсегда. Героям предстоит обернуться вокруг света за одну ночь и предотвратить похищение традиций на нескольких континентах.

В Австралии серфинг Санта-Клауса поддержит семья дельфинов, в Англии морские львы дадут веселую пресс-конференцию. Морж устроит новогоднюю дискотеку. Главная миссия – восстановить вращение планеты и спасти праздник – возложена на косаток.

Мюзикл будет идти в «Москвариуме» с 12 декабря по 17 января. Всего предполагается провести более 70 показов. Начало сеансов в 11:00, 14:30 и 18:00. Продолжительность представления – полтора часа. Шоу не имеет возрастных ограничений, и будет интересно как детям, так и взрослым.

В «Москвариуме» напоминают, что рассадка зрителей будет проходить с соблюдением всех норм безопасности с учетом заполняемости зала не более 25% от общей вместимости.

Премьера шоу «Вокруг света за Новый год» состоялась в декабре 2018 года. Мюзикл посмотрели более 250 000 зрителей, которые признали представление одним из лучших новогодних шоу Москвы.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 14.12.20

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