Роспатент получил сотни заявок на изобретения, связанные с коронавирусом

Роспатент с начала года получил несколько сотен заявок на изобретения, связанные с COVID-19. «Их у нас с начала эпидемии уже более 400», – сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев сегодня на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности в Совете Федерации.

По его словам, по таким «ковидным документам» ведомство работает по ускоренной процедуре патентной и правовой экспертизы. «Мы выдали более 100 патентов, среди них важнейшие патенты на вакцины, тесты и лекарственные средства», – уточнил Ивлиев.

Как сообщал «Новый День», 10 декабря правительство РФ объявило о начале массовой вакцинации от коронавируса.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.12.20

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