«2020 год не кончится…»: в 2021-м будет то же самое, но еще драматичнее

Жители России попали в ловушку 2020 года. Как отметил политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, многие считают, что все проблемы сами собой разрешатся под бой курантов, однако это – «мистической подход». Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Это может звучать страшно, но главное, что 2020 год не кончится. Во всяком случае, в 2021 году он не кончится», – сказал он.

Кагарлицкий пояснил, что 2020 год «отметился как год пандемии, экономического кризиса, политической турбулентности, обострения социальных противоречий». При этом эксперт подчеркнул, что ожидать, что все это останется в текущем году – необоснованно.

«Дальше – все то же самое, но еще драматичнее. Есть у многих такой мистический подход, что мы перелистнем страницу календаря, наступит 1 января, и все кончится. Ничего подобного», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 14.12.20

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