Риски-2021: Россия во власти кризисного «триумвирата»

В 2021 году Россия рискует оказаться во власти опасного триумвирата. Как считает глава Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, особое внимание власть должна уделить уровню социального недовольства, а также экономической ситуации и политической сфере, где наблюдается серьезный дисбаланс. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Риски в 2021 году у нас – повышение социального напряжения, связанного с пока незавершившейся эпидемией, с экономической и социальной нестабильностью. Эти два риска – экономический и социальный – влияют на политическую ситуацию. Идет перераспределение надежд людей. Они хотят во власти видеть возможную опору для решения всех их проблем. Если все проблемы не будут решены, то, конечно, будет и недовольство, и несогласие», – сказал Куртов.

«Такой триумвират (тройственный «союз») экономики, социального недовольства и политики может проявиться. Но если удастся справиться с вирусом к середине весны, задышит малое предпринимательство, тогда можно ожидать, что год выправится», – отметил эксперт.

Глава РАПК также обратил внимание еще на один важный аспект, который связан с перераспределением оценок власти со стороны населения. «Если к середине лета больше вопросов было к президенту и правительству, мы видели падающий уровень доверия, то осенние исследования показывают рост доверия президента и правительству, но недоверие к местным органам власти», – сказал Куртов.

По его оценке, если этот разрыв будет увеличиваться, то в результате это негативно повлияет на политическую обстановку. «Люди приключились на надежду к президенту, правительству, действиям губернаторов, но не видят подкрепления со стороны местной власти. Такая информационная перекачка доверия очень настораживает. Если люди войдут в такой разрыв и все доверие отдадут президенту и правительству – это нехорошо. Это влияет и на мобилизацию к будущим выборам, и на общую социальную политику и напряженность. Поэтому сейчас очень важно, чтобы местные органы власти, местные депутаты как можно активнее включились работу, показывали свою дееспособность и полезность для граждан. Очень важно, чтобы надежды на власть распределялись равномерно», – заключил Куртов.

Москва, Александра Быстрицкая

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