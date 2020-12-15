«О солнце придется забыть»: синоптики предупредили москвичей о мороси и снегопадах

В Москве после холодной и солнечной недели ожидается пасмурная погода и снегопады. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за минувшую ночь выпало 7% месячной нормы осадков.

«Выпало 4 миллиметра осадков, или 7% месячной нормы. Высота снежного покрова ... скорее всего сантиметра 4-5 прибавилось к тем 5, которые были вчера. Так что снежный покров практически возвращается в свое климатическое русло, для второй декады декабря это 11 сантиметров», – цитирует его РИА «Новости».

По словам синоптика, температура в регионе так же возвращается к норме. «В Москве облачно, преимущественно в первой половине дня небольшой снег, 1-1,5 миллиметра осадков – не более. Температура в городе -2…-4, в Подмосковье -1…-6», – сказал Тишковец.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что начавшаяся неделя будет теплее, чем предыдущая, но погоду будут определять циклоны, поэтому о солнце «придется забыть».

По ее словам, в середине недели, 16-17 декабря, ожидаются незначительные осадки в виде снега. Днем температура останется на уровне -1…-3 градусов. В пятницу, 18 декабря, также возможны небольшие осадки, мокрый снег, морось. Преобладающая температура по региону 0…– 5 ночью и -3…+2 днем.

В субботу, 19 декабря, дневная температура сохранится в пределах 0…– 5. К воскресенью столбик термометра начнет опускаться ниже, так как регион попадет в более прохладную воздушную массу, сообщила синоптик. При этом, по ее прогнозу, несмотря на нулевые температуры, снег не растает к Новому году.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.12.20

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