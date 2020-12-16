Глава «Родины» встретился с Шугалеем в Сыктывкаре

Руководитель партии «Родина» Алексей Журавлев в Сыктывкаре встретился с социологом Максимом Шугалеем, которого недавно освободили из ливийского плена.

Политик отметил, что партия готова к плодотворной работе для поддержки жителей Республики Коми. Журавлев провел переговоры с Шугалеем и главой ОНФ Коми Еленой Ивановой. На встрече обсуждались экологические вопросы региона, также участники обговорили передачу депутатского мандата Шугалея Ивановой.

Социолог отметил, что готов работать на благо Коми, принимая обращения граждан в общественной приемной, которую назовут «Приемная Шугалея – Ивановой».

Сегодня, 16 декабря, состоится первое полноценное общение Максима Шугалея с прессой. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич принимает вопросы журналистов для депутатов в своем Telegram-канале.

Сыктывкар, Екатерина Попова

Сыктывкар. Другие новости 16.12.20

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