Пригожин: Навальный смылся из России под бочок к западным спонсорам

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что скандальному блогеру Алексею Навальному необходимо вернуться на родину, чтобы разобраться с последствиями своей неуклюжей деятельности.

Сегодня журналисты РИА «Накануне.RU» обратились к предпринимателю за комментарием насчет решения суда относительно оппозиционера. Известно, что ведомство распорядилось не запрещать Навальному выезд из России. Пригожин отметил, что сама постановка вопроса изначально была неактуальной, так как блогер давно уехал за границу.

«На мой взгляд, этот иск не имеет никакого фактического значения, так как Навальный уже драпанул из страны задолго до этого, симулировав отравление», – считает бизнесмен.

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала развернутый ответ Пригожина, где он объяснил, что Навальный оставил после своего отъезда кучу неприятных последствий, а разобраться с ними до сих пор не удосужился, поэтому оппозиционера надо вернуть домой.

«Смылся под бочок к своим западным спонсорам… Леша, бегом домой, разгребать последствия! Как тебе не стыдно, Любку одну здесь бросил», – заключил бизнесмен.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 16.12.20

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