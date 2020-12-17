Путин сказал, когда Россия выведет миротворцев из Приднестровья

Россия выступает за вывод миротворцев из Приднестровья, но только после того, как «созреет соответствующая обстановка». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на пресс-конференции. По его словам, избранный президент Молдовы Майя Санду, которая является гражданкой Румынии, по этому поводу «ничего нового как представитель определенной политической силы не сказала».

«Мы давно слышим представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент», – сказал глава государства, обратив внимание, что Санду является гражданкой Румынии.

«В целом мы за то, чтобы вывести. Как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы», – пообещал российский президент.

«Мы уже близки с бывшим президентом Ворониным к этому, но в последний момент тоже представители западный стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей, – уточнил глава государства. – И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем, почему?»

Путин пояснил, что «потом спрашивал своих коллег из Евросоюза», зачем это было сделано. «Ну, вот так получилось. Но сейчас не будем вдаваться в подробности, но рано или поздно эта проблема должна быть решена», – отметил президент РФ.

Комментируя кризисные ситуации на постсоветском пространстве, Путин также обратил внимание на ситуацию в Белоруссии. По его мнению, нужно «дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме».

Президент РФ отметил, что глава республики Александр Лукашенко не раз высказывался по этой проблеме, и подчеркнул, что согласен с коллегой в том, что это «нужно делать в спокойной ритмичной обстановке». «Хотелось бы добиться только одного: без вмешательства извне, – заявил Путин. – Мы видим, что сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационно-политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы никогда ничего хорошего не получается»

Как считает Путин, изменения должны созреть внутри общества. «Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель, а как взрывное устройство, как граната. Нужно просто набраться терпения и подождать. Помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан», – подытожил президент РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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