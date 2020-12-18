Группа Nordea объявила об уходе из России. Как говорится в сообщении компании, решение принято в соответствии с обновленной стратегией, согласно которой Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе.

«Поэтому было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России», – уточняется в заявлении группы.

При этом отмечается, что «Нордеа Банк», подконтрольный группе, намерен «строго выполнять все требования законодательства» в процессе ликвидации и «обеспечит выполнение всех обязательств перед клиентами и предоставит комфортные условия для закрытия счетов клиентов».

Напомним, группа Nordea зашла на российский рынок в 2006 году, купив Оргрэсбанк (позже переименован в «Нордеа банк»). В 2014 году банк входил в топ-30 крупнейших кредитных организаций РФ, однако в 2015 году он начал сокращать бизнес, отказавшись от розничного кредитования в пользу развития корпоративно-инвестиционного блока.

По итогам третьего квартала 2020 года группа «Нордеа» занимала 95-е место в рэнкинге «Интерфакс-100» с активами 53,2 млрд рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

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