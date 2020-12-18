СМИ: Похищенного в Москве украинского «авторитета» могли скормить свиньям

Похищенного в России украинского криминального «авторитета» Юрия Василенко, который является основным фигурантом дел об убийствах бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера партии «Оплот» Евгения Жилина, могли скормить свиньям. Слушания по уголовному делу о его исчезновении начнутся в Останкинском суде Москвы 30 декабря.

Василенко похитили в Москве 11 января 2019 года. Как пишет «Росбалт» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, украинский авторитет был в тот день в московском ресторане «Базилик». У выхода из заведения его поджидали специально прибывшие из Курска участники одной преступных групп во главе с «авторитетом» Александром Сошниковым (Сохатый). Он был давно знаком с Василенко, один из них был крестным ребенка другого. Осознав, что на этот раз встреча совсем не дружеская, Василенко ударил нескольких бандитов и бросился бежать, однако Сохатый выстрелил в него и попал в бедро – эксперты потом обнаружили на этом месте фрагмент берцовой кости. Засунув раненого в багажник, бандиты уехали.

По данным издания, трое сообщников Сохатого дали показания, что в пути была сделана остановка, и главарь приказал им покинуть машину. После этого автомобиль оказался в Курске во дворе одного из домов, а следы Василенко больше нигде не обнаруживались.

На допросах оба сообщника и сам Сохатый утверждали, что не знают, куда пропал Василенко, однако силовики проверили мужчин на полиграфе, и все трое показали положительную реакцию на вопрос, был ли скормлен труп Василенко свиньям. Такая версия у следователей возникла после того, как они выяснили, что после похищения бандиты ездили на свиноферму.

При этом, как пишет «Росбалт», по оперативным данным, похищение Василенко могло организовать Служба безопасности Украины. В этой стране сейчас проживает и «вор в законе» Виктор Панюшин, которого называют криминальным хозяином Курской области. Россия объявила его в международный розыск. Источники издания в российских правоохранительных органах не исключили связи Панюшина с СБУ.

По другой версии, похищение и убийство Василенко мог организовать «вор в законе» Владимир Тюрин (Тюрик). Следователи полагают, что он мог отдавать Василенко для курской преступной группировки крупные суммы денег, однако передавал по назначению лишь малую часть, а остальное присваивал. Курские бандиты узнали об этом и пожаловались Тюрику, тот вызвал Василенко на встречу, но он не явился. После этого курские решили сами поймать Василенко, для чего подкараулили его у ресторана 11 декабря прошлого года.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 18.12.20

Группа Nordea объявила об уходе из России. / Нарколог назвал лишь два повода для употребления спиртного. / Задачи, поставленные Путиным, сорваны: Чубайс назвал главный стратегический провал России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»