«Капиталист до первого коронавируса»: рыночная экономика завела Россию в тупик

Для России главную опасность в 2021 году несет капиталистический уклад общества. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный адвокат Дмитрий Аграновский.

«Главные риски – капитализм и рыночная экономика. Россия сталкивается с ними же 30 лет. Их опасность очень хорошо была видна по этому году. Была такая шутка в период завершения «Перестройки»: «Коммунист до первого личного капитала, атеист до первой тряски в самолете». Я бы добавил – капиталист до первого коронавируса», – сказал Аграновский.

«Небольшое по своему масштабу испытание, которое сейчас переживает человечество, абсолютно несравнимое с теми испытаниями, которые оно переживало раньше, нанесло сокрушительный вред мировой системе экономики. Дальше риски будут только множиться», – подчеркнул он.

Аграновский выразил уверенность, что капиталистическая система в 2020 году продемонстрировала свою полную неэффективность. «Совершенно очевидно, что существующая капиталистическая система, особенно российская, потому что нам она навязана в самой жесткой форме, непригодна для будущего. Она неспособна справляться с такими скромными вызовами, как коронавирус. А дальше будут еще вызовы, с которыми должно справляться человечество. Но в условиях рынка, капитализма и взаимной конфронтации это невозможно», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.12.20

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