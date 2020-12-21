На Москву надвигается циклон «Грета» с мощным снегопадом

Московский регион к концу недели ждут сильные метели и снегопады, которые принесет североатлантический циклон «Грета». Согласно прогнозу центра «Фобос», в столице сугробы вырастут до 20 см, по области – до 25 см, а в целом за несколько дней в регионе выпадениях почти половина месячной нормы осадков.

Синоптики обращают внимание, что в первую половину недели москвичей не ждут погодные сюрпризы: температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, а метеоусловия будут в основном определяться северо-западным крылом азиатского антициклона. Однако уже в среду вечером начнется небольшой снегопад.

Как пояснили в центре «Фобос», сейчас циклон «Грета» набирает силу над Британскими островами, и в пятницу принесет резкое ухудшение погоды в российской столице. Горожан ждут мощные снегопады и метели с сильным снижением видимости, при этом заносы на дорогах грозят транспортным коллапсом не только москвичам, но и жителям всей Центральной России.

Температура воздуха в пятницу составит -2…-5°, однако в субботу станет холоднее – до -7.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.12.20

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