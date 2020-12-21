22 декабря 2020 года в Центральном районном суде г. Тольятти начнется рассмотрение по существу громкого уголовного дела в отношении бывшего председателя правления «Тольяттихимбанк» Александра Попова.

По версии следствия, Попов совместно с бывшим руководителем «Тольяттиазот» (ТОАЗ) Сергеем Махлаем и экс-начальником службы безопасности того же предприятия Олегом Антошиным в составе группы лиц в октябре 2015 года покушались на дачу взятки судье Верховного Суда РФ за принятие незаконного решения в пользу «Тольяттиазот» по налоговому спору.

Как считают следователи, для осуществления задуманного Антошин привлек двух братьев Агеевых, один из которых на тот момент являлся действующим депутатом Государственной Думы РФ и даже вел переговоры по этому поводу на своем рабочем месте в здании нижней палаты парламента на Охотном ряду в Москве. Однако впоследствии братья Агеевы отказались от реализации задуманного, поэтому преступление не было доведено до конца.

Важно отметить, что обвинение базируется исключительно на показаниях Антошина, который сам в феврале этого года осужден Самарским областным судом за совершение ряда преступлений против «Тольяттиазота» и его руководства «Тольяттиазот» к 3,5 годам лишения свободы. Как отмечали СМИ, Антошин был причастен к инсценировке теракта, для которой он пронес на территорию предприятия повышенного уровня опасности, каким является «ТОАЗ», оружие и боеприпасы. Как признался организатор этого преступления Сергей Соколов, сделано это было для дискредитации руководства «Тольяттиазота» по заказу некой финансово-промышленной группы. Кстати, Антошин вскоре после вынесения приговора был освобожден «в связи с отбытием назначенного ему наказания».

Адвокаты Попова считают, что бывший руководитель «Тольяттихимбанка» стал заложником в рамках корпоративного конфликта между «Тольяттиазотом» и его миноритарным акционером «Уралхимом».

Возможно, именно поэтому в Тольятти из всех обвиняемых перед судом предстанет только один Попов, который категорически отказывается признать себя виновным и заявляет об оговоре со стороны Антошина. В отношении экс-охранника уголовное преследование прекращено в связи с его сообщением в правоохранительные органы о преступлении и активном сотрудничестве со следствием, а Сергей Махлай находится в розыске.

На первом судебном заседании будет оглашено обвинительное заключение в отношении Попова, после чего суд перейдет к допросу свидетелей, в числе которых обозначены сам Антошин и его адвокат Бикчурин; двое засекреченных свидетелей, скорее всего являющиеся братьями Агеевыми, а также сотрудники «Тольяттихимбанка»: Денисов, Хусаинова, Шефер, Щеглов и Кузьмичева.

Примечательно, что процесс проводится в закрытом режиме.

Тольятти, Екатерина Попова

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