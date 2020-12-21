«Окна закрыли ширмами!» В Сети появились фото с «безмасочной» ночной тусовки звезд в Москве

В Москве пригрозили закрытием на 90 суток клубу Pravda, посетителей которого инспекторы застали без масок и перчаток во время концерта группы Sunsay. При этом вечером в воскресенье так же без средств индивидуальной защиты в ресторане гостиницы «Савой» гуляли звезды шоу-бизнеса на премии Grand Persona&Brand. Фотографии и видео с торжественного мероприятия появились ночью в Интернете.

Снимок из ресторана «Савой» опубликовала в «Фейсбуке» ночью пользователь Марина Ч. «Прямо сейчас с ресторане гостиницы «Савой» идет мероприятие, премия «Гранд Персона», – рассказала она. – Звезды гуляют! И все без масок и перчаток.

Джиган, Стас Пьеха, Никас Сафронов». «Окна закрыли ширмами!» – подчеркнула она.

Публикация собрала более 120 комментариев. Москвичи интересуются, почему на «безмасочное» мероприятие не нагрянул ОМОН, завершилось ли торжество как положено ровно в полночь, и предсказывают, что ни организаторы, ни участники вечеринки не понесут никакого наказания. «Где росгвардия, где Роспотребнадзор? Штрафы и протоколы где?» – возмущаются горожане.

На фоне этих закрытых торжеств для звезд, которым разрешено нарушать введенный Роспотребнадзором масочно-перчаточный режим, особенным издевательством выглядит запрет на новогодние утренники в детских садах и школах, отмечают пользователи.

«Все люди равны но некоторые ровнее, – пишут жители Москвы. – VIP все можно».

Торжественная церемония вручения премии «Grand Persona&Brand» действительно проходила 20 декабря в ресторане «Савой» на улице Рождественка в Москве. Информацию об этом можно найти на официальном сайте премии bestpeopleawards.com.

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Примечательно, что ночному клубу «Pravda» на Савеловской грозит закрытие на 90 суток именно из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических мер: на концерте группы Sunsay в ходе рейда были выявлены нарушения масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования, заявил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Напомним, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ за нарушения масочно-перчаточного режима юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев по решению суда.

Москва, Татьяна Дорофеева

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