«К Госдуме наверняка постараются вывести и все сто тысяч»: политолог предупредил об угрозе российского майдана

Для России главным риском 2021 года станут попытки Запада организовать перед выборами в Госдуму революционный майдан. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил известный политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

«Главный риск – угроза майдана и дестабилизации политической обстановки. Мы знаем, что в 2021 году выборы в Госдуму. Как правило, всевозможные цветные революции и перевороты приурочивают к крупным для страны федеральным выборам – либо президентским, либо думским и так далее. Под это раскачивается ситуация, вкладываются огромные деньги, работают всевозможные НКО, десятки и сотни тысяч блогеров, ботов, которые качают протест, вбрасывают фейки. Бюджеты у оппозиции в эти годы вырастают очень сильно», – сказал Матвейчев.

Эксперт обратил внимание, что летом 2019 года накануне выборов в Московскую городскую думу прошла целая серия скандальных акций протеста. «Даже на выборах в Мосгордуму выводили по 25 тысяч человек. К Госдуме наверняка постараются вывести и все сто тысяч», – считает политолог.

«Финансировать, конечно, будет Запад. У них есть операторы – всевозможные Ходорковские и Навальные, множество некоммерческих организаций – и площадки, откуда они нападают – Прибалтика, Украина. Оттуда все будет вестись. Понятно, что все финансирование будет в долларах и фунтах», – добавил он.

Кроме этого, как полагает Матвейчев, существует опасность санкций и военных конфликтов. «Еще могут быть международные риски. Если Байден совсем с ума сойдет, он начнет отрубать Интернет, систему Swift, перекрывать еще какие-то каналы коммуникации и устраивать очередную гибридную экономическую войну… Возможны военные столкновения и в Сирии, и в Карабахе. Что-то может быть и с Молдавией – понятно, если эти идиоты захотят напасть в Приднестровье, нам придется ответить», – сказал он.

При этом, как считает эксперт, тема коронавируса будет постепенно отходить на второй план. «Многие уже переболели. Плюс, начинается вакцинация», – пояснил Матвейчев.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.12.20

Путин утвердил состав Госсовета. / Навальный заявил, что его предполагаемый убийца признался: яд был нанесен на гульфик трусов. / Рост цен и экономическая блокада: эксперт предупредил о больших проблемах в 2021 году. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»