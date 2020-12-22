Россияне выбрали слово 2020 года

В России словом года признан «коронавирус» – такое мнение высказало большинство (61%) участников опроса. Об этом сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сегодня на пресс-конференции в Москве.

Согласно результатам исследования, на второй строчке рейтинга (29%) оказалась «Конституция». Третье место поделили между собой – «самоизоляция», «врачи» и «дистанционное образование». Эти слова набрали по 23%. На четвертом месте оказался «кризис» – его выделило 19% россиян, на пятом – «неопределенность» (16%).

В рейтинг также попали слова «вакцина» (12%) и «удаленная работа» (11%).

«Впервые в этом году мы предложили респондентам длинный список слов, которые можно назвать словом года. Это не наша придумка. В Великобритании есть традиция находить слово года», – пояснил Федоров.

Напомним, в 2019 году, по версии государственного Института русского языка им. А.С. Пушкина, главами словами стали «пожар» и «протест». «Словом года», по версии Collins English Dictionary, стало выражение climate strike – «климатическая забастовка».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.12.20

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