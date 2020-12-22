Где, как и почем: россияне раскрыли планы на Новый год

Коронавирус и экономический кризис значительно повлияли на праздничные планы россиян в период новогодних каникул. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, представляя сегодня результаты социологического исследования.

Согласно результатам опроса, сумма предполагаемых средних расходов на новогодний праздник увеличилась по сравнению с прошлогодним на 26% – до 13 тысяч 245 рублей. Из них на подарки в среднем приходится 5 088 рублей, на новогодний стол – 4 622 рубля, остальное (около 3535 рублей) – на походы в ресторан, детскую елку, театр и прочие развлечения.

По словам Федорова, самая интересная тенденция этого года, которая «говорит о том, чего нам не хватает», касается именно подарков. «21%, каждый пятый, опрошенный будет в этом году дарить деньги. Это самое высокое значение за 15 лет измерений. В 2005 году только 4% опрошенных хотели дарить деньги. В 2011 – уже 10%, в 2016 году – 13%. Тенденция монетизации подарков развивается уже 15 лет и, вероятно, будет развиваться и дальше», – пояснил он, уточнив, что в списке новогодних презентов – игрушки (21%) сувениры (19%) и косметика (18%), а 9% не намерены вообще дарить подарки 9%.

Федоров также уточнил, что самым желанным подарком к Новому году является путевка на отдых (13%), деньги (12%) и мобильный телефон (10%).

При этом подавляющее число россиян (82%) будут отмечать праздник дома. «Дом всегда был у нас на первом месте, но сейчас значение этого показателя выросло до 82%. Очевидно, что это связано с пандемическими ограничениями, а также тем, что многие развлекательные учреждения в эту ночь, увы, будут закрыты. А если не будут закрыты, то есть Роспотребнадзор и полиция», – сказал Федоров.

Социолог также отметил, что еще 5% россиян собираются пойти в гости, что является «абсолютным минимумом с начала измерений». На даче планируют отмечать Новый год 4%. «В ресторане – 0%, хотя в прошлом году было 5%. Почти никто не уедет за рубеж или в пансионат – точнее, уедет, но меньше 1% или нам об этом предпочел не сказать», – уточнил Федоров.

Как выяснилось по итогам исследования, в целом новогодние праздники планирует провести дома 32% опрошенных. 30% респондентов хотят выезжать на природу, 15 – за город или на дачу, 3% – в гости. Еще 21% россиян собираются посвятить свободное время катанию на коньках, лыжах и санках, столько же респондентов сообщили, что будут работать.

Напомним, в регионах России в период новогодних праздников будут действовать ограничения, которые определяются местными властями в связи с заболеваемостью коронавирусом.

Москва, Александра Быстрицкая

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