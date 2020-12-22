Это волнует всех: проблемы системы здравоохранения станут главной темой следующих 10 лет

Тема здравоохранения станет приоритетной в политике и экономике на ближайшие 10 лет. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, медицинская проблематика в этом году оказалась доминирующей, и такая тенденция сохранится.

Как показали результаты опросов, 45% россиян считает необходимым решить проблемы с дефицитом препаратов и обеспечить пациентов доступными лекарствами. Второй по значимости проблемой россияне назвали нехватку медицинского персонала – об этом заявило 39% респондентов. Еще 34% опрошенных одной из приоритетных задач отечественного здравоохранения назвали расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе и малодоступных территориях. 28% – подчеркнуло важность обеспечение денежных выплат медикам, работающим с больными COVID-19.

Вместе с тем 23% россиян высказались за решение проблемы с ремонтом больниц и поликлиник, 20% сказали о важности строительства новых медицинских учреждений. Еще 14% обратили внимание на необходимость улучшения системы профилактики болезней и пропаганды здорового образа жизни.

Комментируя эти данные, Федоров отметил, что в этом году число тех, кто обеспокоен ситуацией в сфере здравоохранения значительно выросло. «Многие до этого года думали, что будут жить вечно и особо не обращали внимание на проблемы здравоохранения. Но теперь при пандемии, когда болезнь может коснуться каждого, обеспокоенность и критичность резко выросла», – сказал глава ВЦИОМ.

При этом Федоров подчеркнул, что высокая озабоченность россиян проблемами медицины – «не феномен 2020 года». «Мы регулярно спрашиваем россиян, какие проблемы их беспокоят. Это может быть высокая инфляция, безработица, кризис, коррупция, войны – много разных проблем, но тема здравоохранения в списке присутствовала всегда. Последние несколько лет проблемы, связанные со здравоохранением, всегда были в первой тройке. Более того, иногда они выходили на первое место, перекрывая и проблемы ЖКХ, и тему коррупции», – отметил он.

«Это – постоянная озабоченность, которая усиливалась на протяжении последних нескольких лет. Это, конечно, во многом связано с реформой здравоохранения. В этом году, очевидно, что обеспокоенность резко выросла», – добавил глава ВЦИОМ.

По его оценке, такая тенденция сохранится надолго. «Надо понимать, что этот урок запомнится надолго. Мы вступаем в 20-е годы, на протяжении всех 20-х годов здравоохранение в мире, в том числе в России, будет в числе самых важных приоритетов и в политическом смысле, и с точки зрения избирателей, и с точки зрения финансов. Оно будет требовать все больших расходов, и эти расходы будут осуществляться, потому что по-другому уже не получится», – заключил Федоров.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.12.20

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