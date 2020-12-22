Московское УФАС возобновило рейды по магазинам

Московское Управление Федеральной антимонопольной служба (УФАС) России возобновило ежедневные рейды в торговые сети столицы и открыло «горячую линию» для оперативного получения информации об изменении цен. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ходе рейдов проверяется исполнение заключенных между органами власти и торговыми сетями соглашений о снижении цен на продукты. Особое внимание уделено ценам на сахар-песок и подсолнечное масло, которые не должны превышать 46 рублей за кг и 110 рублей за литр, соответственно.

«Результаты ежедневного мониторинга цен в столице подтверждают исполнение торговыми сетями соглашений о снижении цен. Актуальные цены на сахар-песок не превышают 45 руб. 99 коп., на подсолнечное масло – 109 руб. 90 коп», – уточнили в УФАС.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.12.20

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