Что происходит в ЦАР и есть ли там российские ЧВК – мнение военного эксперта

Иностранная пресса вновь эксплуатирует тему «русского следа» и вмешательства в президентские выборы, комментируя ситуацию в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Прояснить, что на самом деле происходит в этой стране, и при чем тут российская ЧВК, журналисты попросили военного эксперта Виктора Огнева.

О боестолкновениях в ЦАР, в которых якобы участвуют российские военные, сочиняют фейки с завидной регулярностью. Однако Огнев предостерегает от принятия их на веру без критического осмысления. Во-первых, ну какие боестолкновения могут быть сейчас в ЦАР? В стране отсутствует артиллерия, нет ни танков, ни регулярных войск. Стрелковое оружие, подаренное другими странами, да немногочисленные военнослужащие. Какие могут быть боестолкновения с такими-то силами, удивляется военный эксперт.

Во-вторых, заявления о присутствии в республике специалистов ЧВК «Вагнера» – и вовсе абсурд, по мнению Огнева. Сейчас в этом государстве Африки работают военные инструкторы из России. Они прибыли в страну на совершенно легальных основаниях и работают в соответствии со своей миссией: проводят консультации, обучают, поддерживают своих подопечных там, где те служат, но сами даже оружия в руки не берут. ЦАР действительно обращалась к РФ и Руанде за военной помощью. Но в России этот вопрос, по словам замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова, пока решается.

Если бы Россия и вправду направила в Банги авиацию, то уже все давно бы закончилось. Давайте вспомним хотя бы приход российских военных инструкторов в страну пару лет назад – в столице ЦАР и ее предместьях сразу прекратилась стрельба. К слову, французы и ООН безуспешно пытались добиться этого несколько лет.

Сегодняшний накал обстановки в ЦАР связан со слухами о незаконном отстранении от выборов экс-президента Франсуа Бозизе. Он был снят с должности главы государства за свои не слишком чистые «делишки» при поддержке французов. Центральноафриканская Республика и сейчас остается самой бедной и самой опасной страной в мире. Так что Бозизе легко собрал «группу поддержки» из местных люмпенов и остатки террористов ИГИЛ, «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ) и направился грабить Банги под предлогом срыва выборов.

Западной прессе все едино – бандиты, оппозиция или просто искатели лучшей доли. Поэтому всех бунтовщиков и записывают в «оппозицию» с подачи французских СМИ, стремящихся легализовать своего протеже Бозизе.

За действующего президента Фостен-Арканжа Туадеру уже высказались некоторые лидеры группировок, подписавших Хартумские соглашения. В частности, Абдуллай Хиссен. Интрига, правда, пока остается – кого именно поддержат лидеры исламских отрядов, ведь известно, что за Бозизе были именно исламисты.

Федеральное агентство новостей уже сообщило о готовящейся отправке пресс-группы в Центральноафриканскую Республику. Журналисты смогут увидеть собственными глазами происходящие там события накануне выборов 27 декабря. Кроме того, им представится возможность наблюдать за деятельностью российских военных инструкторов.

ФАН приглашает к участию в экспедиции журналистов других СМИ, чтобы на месте лично разобраться в том, что происходит в ЦАР, и есть там российские ЧВК.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.12.20

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