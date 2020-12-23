«Влияют на госполитику»: минюст признал инагентом одну из самых известных ВИЧ-сервисных организаций

Министерство юстиции РФ внесло в перечень так иностранных агентов петербургский фонд «Гуманитарное действие». Как пишет «Коммерсант», фонд – одна из наиболее известных ВИЧ-сервисных организаций России, который сотрудничает с всероссийским проектом «Стоп ВИЧ/СПИД», который инициировала супруга бывшего главы правительства и президента РФ Светлана Медведева.

Как считают в минюсте, в 2018-2019 годах организация получала средства на свою работу из иностранных источников, а также «осуществляла политическую деятельность в целях оказания влияния на выработку и реализацию госполитики путем распространения мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике», а также «публичных обращений к государственным органам, органам самоуправления, должностным лицам».

В акте проверки министерство также ссылается на обращение организации в за 2018 год, где фонд «дает оценку проекта закона о внесении изменений в ФЗ «О предупреждении распространения в РФ ВИЧ», разработанного Минюстом».

Примечательно, что внести свои предложения по законопроекту фонд попросил представитель Минюста, начальник отдела нормативно-правового регулирования в сфере деятельности НКО Николай Копенкин на заседании в Общественной палате.

Директора «Гуманитарного содействия» Сергей Дугин подтвердил, что организация существует за счет иностранного финансирования. «По сути, все делалось за иностранные деньги – наши автобусы куплены за иностранные деньги, на них же куплены тесты, мы платим из этих средств зарплаты сотрудникам и даже печатаем баннеры для акций «Стоп ВИЧ/СПИД. Ни одного российского рубля не было потрачено», – сказал Дугин.

Он отметил, в 2016 году, когда все НКО собрались после письма Медведевой губернатору Санкт-Петербурга, обсуждая, какие ресурсы могут предоставить для проведения акции, «Гуманитарное действие» проводило экспресс-тестирование, предоставив три мобильные лаборатории, которые в течение недели стояли у учебных учреждений, чтобы все желающие могли сделать тест и узнать свой диагноз. «Мы не считаем, что ведем политическую деятельность. В заявках на наши проекты нет ни одного индикатора, связанного с политикой или влиянием», – пояснил Дугин.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 30 сентября 2020 года, согласно предварительным оценкам, в России проживало 1 097 182 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. За девять месяцев в РФ было протестировано на ВИЧ 24 929 033 россиян – на 15,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Было выявлено 55 048 новых случаев выявления ВИЧ-инфекции, что на 13,7% меньше прошлогоднего уровня.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.12.20

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